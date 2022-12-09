Британцам посоветовали отказаться от ежедневного душа ради экономии и планеты

Британцам посоветовали реже принимать душ. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Британцев призвали отказаться от ежедневного душа. О необходимости сократить количество водных процедур пишет Алек Марш в статье для издания The Spectator.

По мнению журналиста, отказаться от ежедневного душа необходимо ради экономии и снижения негативного влияния на окружающую среду.

Душ доведет вас до кризиса стоимости жизни быстрее, чем вы успеете вытереться полотенцем после него», - пишет обозреватель.

Марш призвал британцев привести свои гигиенические привычки в соответствие с «викторианской эпохой» и посоветовал «в крайнем случае» пользоваться «одеколоном с сильным запахом».

Ранее жителям Германии рассказали, что кошачий метод умывания наиболее подходит для экономии энергии «ради борьбы» с Россией. В качестве эксперта выступила дерматолог Яэли Адлер, которая заявила, что после трех недель без воды и мыла кожа начинает «процесс самоочищения».