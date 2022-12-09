В Химках горит торговый центр. Фото: Прокуратура Московской области.

В Москве горит торговый центр "Мега Химки". Экстренные службы сообщают, что пожар начался около шести утра в пятниц 9 декабря, загорелась кровля торгового центра. Вначале площадь пожара составляла 250 кв. метров. Позже в ГУ МЧС сообщили, что площадь пожара увеличилась до семи тысяч квадратных метров.

Пожару присвоен третий уровень сложности (повышенный), позже он был повышен до четвертого.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что пожар сопровождался взрывами, и отвзрывной волны "тряслись дома".

Сообщается, что в тушении пожара задействованы 30 человек и девять единиц пожарной техники.

"В Московской области огнеборцы ликвидируют пожар площадью 7000 кв.м.

Возгорание произошло в торговом центре г. Химки. На месте работаю пожарные подразделения, проводится наращивание сил и средств. В готовность приведена авиация МЧС России. Информация о пострадавших не поступала", - сказано в сообщении ведомства.