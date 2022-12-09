Прокуратура Московской области начала проверку по факту пожара в ТЦ “Мега Химки” Фото: Дарья ИСАЕВА

Прокуратура Московской области запустила проверку в связи с пожаром в помещении строительного гипермаркета, находящегося в торгово-развлекательном центре “Мега Химки” в городском округе Химки, об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства.

Как уточняется в сообщении, примерно в 6 утра в помещении строительного гипермаркета сегодня, 9 декабря, произошло возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время тушение огня продолжается.

Пожар в ТЦ "Мега Химки", фото: Телеграм-канал прокуратуры Московской области

В ходе проверки, проведение которой поручили Химкинской городской прокуратуре, будут выявлены все детали и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федеральных законов, в частности, о пожарной безопасности и по итогам приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что в Подмосковье горит торговый центр "Мега Химки". Экстренные службы уточняли, что площадь пожара составляет 250 кв. метров. Пожару был присвоен третий уровень сложности (повышенный).