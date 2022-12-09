Читатели Haber7 возмутились решением Time назвать Зеленского человеком года Фото: REUTERS

Читатели турецкого издания Haber7 прокомментировали решение американского журнала Time назвать украинского лидера Владимира Зеленского "Человеком года".

Ранее Time назвало Зеленского "Человеком года", отметив, что он демонстрирует авторитаризм и отправляет за решетку политических оппонентов. Решение издания вызвало резкое осуждение читателей Haber7.

"Извините, а что этот человек сделал, помимо того, что попрошайничал по всему миру?" – спросил Leg.

"Если ты продашься США, тебя тоже выберут "человеком года"", - отметил Namyelus.

"Давайте, нахваливайте... Вы превратили в руины его государство, а теперь выбираете "человеком года". Я думаю, его следовало бы назвать "дураком года", вам под стать", - написал Ay y ld z.

Ранее читатели Financial Times возмутились присуждением Зеленскому звания "Человек года". Многие отметили, что украинский лидер не заслужил этого титула.