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НовостиПолитика9 декабря 2022 4:57

Читатели Haber7 возмутились решением Time назвать Зеленского "Человеком года"

Ранее Time отметило, что президент Украины “демонстрирует авторитаризм”
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Читатели Haber7 возмутились решением Time назвать Зеленского человеком года

Читатели Haber7 возмутились решением Time назвать Зеленского человеком года

Фото: REUTERS

Читатели турецкого издания Haber7 прокомментировали решение американского журнала Time назвать украинского лидера Владимира Зеленского "Человеком года".

Ранее Time назвало Зеленского "Человеком года", отметив, что он демонстрирует авторитаризм и отправляет за решетку политических оппонентов. Решение издания вызвало резкое осуждение читателей Haber7.

"Извините, а что этот человек сделал, помимо того, что попрошайничал по всему миру?" – спросил Leg.

"Если ты продашься США, тебя тоже выберут "человеком года"", - отметил Namyelus.

"Давайте, нахваливайте... Вы превратили в руины его государство, а теперь выбираете "человеком года". Я думаю, его следовало бы назвать "дураком года", вам под стать", - написал Ay y ld z.

Ранее читатели Financial Times возмутились присуждением Зеленскому звания "Человек года". Многие отметили, что украинский лидер не заслужил этого титула.