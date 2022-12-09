WSJ: США хотят ввести новые санкции против России и Китая по "акту Магнитского" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США планируют в пятницу, 9 декабря, ввести в отношении России и Китая новые санкции, направленные против предполагаемого нарушения прав человека в этих государствах, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Главная часть ожидаемых санкций, по данным газеты, будет введена в соответствии с так называемым “законом Магнитского”.

Другая часть ограничений коснется иранских беспилотников, якобы размещаемых на территории РФ, что Москва неоднократно опровергала, а также незаконного рыболовства в Тихом океане, в поддержке которого Соединенные Штаты обвиняют Пекин.

Напомним, США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении граждан России,которые причастны, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти при этом неоднократно делали заявления о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Ранее США ввели санкции против 19 российских бизнесменов и членов их семей.19 российских бизнесменов и члены их семей попали в санкционные списки Соединенных Штатов.