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НовостиПолитика9 декабря 2022 5:29

WSJ: США хотят ввести новые санкции против России и Китая по "акту Магнитского"

Другая часть санкций коснется иранских беспилотников, отмечает издание
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
WSJ: США хотят ввести новые санкции против России и Китая по "акту Магнитского"

WSJ: США хотят ввести новые санкции против России и Китая по "акту Магнитского"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США планируют в пятницу, 9 декабря, ввести в отношении России и Китая новые санкции, направленные против предполагаемого нарушения прав человека в этих государствах, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Главная часть ожидаемых санкций, по данным газеты, будет введена в соответствии с так называемым “законом Магнитского”.

Другая часть ограничений коснется иранских беспилотников, якобы размещаемых на территории РФ, что Москва неоднократно опровергала, а также незаконного рыболовства в Тихом океане, в поддержке которого Соединенные Штаты обвиняют Пекин.

Напомним, США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении граждан России,которые причастны, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти при этом неоднократно делали заявления о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Ранее США ввели санкции против 19 российских бизнесменов и членов их семей.19 российских бизнесменов и члены их семей попали в санкционные списки Соединенных Штатов.