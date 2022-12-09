Россия распространила в СБ ООН письмо о недопустимости поставок оружия Украине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Постпредство России при ООН распространило в качестве официального документа в Совбезе и Генассамблее письмо донецкой НПО "Справедливая Защита" со свидетельствами обстрелов киевским режимом мирного населения Донбасса, в нем говорится о недопустимости поставок тяжелых вооружений Украине, об этом говорится в сообщении первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского в его Telegram-канале.

“В рамках подготовки к запрошенному нами заседанию Совбеза по поставкам западного оружия на Украину 8 декабря РФ распространила в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи ООН письмо донецкой общественной организации "Справедливая Защита", касающееся обстрелов гражданского населения Донбасса со стороны украинских войск. Особый акцент в нем сделан на массированных обстрелах текущей недели", - написал Полянский.

Напомним, сегодня, 9 декабря, в 23.00 по московскому времени пройдет заседание Совбеза ООН по проблеме поставок западных вооружений Украине.

Ранее Foreign Policy отмечало, что Запад крупными поставками оружия рискует получить на Украине неконтролируемую горячую точку. Украина может стать горячей точкой, как Сирия или Ливия, считает издание.

Также ранее сообщалось, Россия встревожена вероятностью попадания к экстремистам поставленного Украине американского оружия. Запад пренебрегает своими же обязательствами о недопустимости поставок вооружений в зоны конфликтов, отметили в МИД РФ.