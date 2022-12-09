Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 декабря 2022 6:33

Иностранные наемники Украины отказываются ехать воевать под Артемовск

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко сообщил, что иностранные наемники Украины отказываются ехать воевать под Артемовск
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Иностранные наемники Украины отказываются ехать воевать под Артемовск

Иностранные наемники Украины отказываются ехать воевать под Артемовск

Фото: REUTERS

Зарубежные наемники отказываются ехать в Артемовск (украинское название Бахмут) в Донбассе из-за сложной обстановки на этом участке фронта, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на сведения от разведки.

"Из-за крайне сложной ситуации для вооруженных формирований Украины возле населенного пункта Артемовск, зарубежные наемники, которые ранее подписали контракт, начали под разными предлогами отказываться ехать в данный район", - сказал Марочко.

Он также уточнил, что получены данные о том, что украинское командование пошло на обман с той целью, чтобы завести на этот участок подразделение иностранных наемников.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.