Иностранные наемники Украины отказываются ехать воевать под Артемовск Фото: REUTERS

Зарубежные наемники отказываются ехать в Артемовск (украинское название Бахмут) в Донбассе из-за сложной обстановки на этом участке фронта, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на сведения от разведки.

"Из-за крайне сложной ситуации для вооруженных формирований Украины возле населенного пункта Артемовск, зарубежные наемники, которые ранее подписали контракт, начали под разными предлогами отказываться ехать в данный район", - сказал Марочко.

Он также уточнил, что получены данные о том, что украинское командование пошло на обман с той целью, чтобы завести на этот участок подразделение иностранных наемников.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.