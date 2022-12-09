Зампостпреда России при ОБСЕ Буякевич прокомментировал слова Меркель о "Минске"

Ангела Меркель Фото: REUTERS

Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о минских соглашениях объясняют позицию западных стран по поводу конфликта на Украине. Об этом заявил накануне заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич в ходе заседания Постоянного совета организации.

"Примечательное интервью дала… германскому изданию Zeit бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, непосредственный участник выработки минских договоренностей по урегулированию в Донбассе. Она призналась, что на деле способствовала заключению минских соглашений, чтобы предоставить киевскому режиму время, "чтобы стать сильнее"...", - отметил Буякевич.

Также он добавил, что слова Меркель "проясняют многое", в частности, заявление германского президента Франка-Вальтера Штайнмайера о несерьезности любых призывов к прекращению боевых действий на Украине и отсутствие реакции Европы на большое число преступлений киевского режима.

Ранее Меркель заявила, что не будет участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Но ситуация разрешится переговорами, сказала экс-канцлер Германии.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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