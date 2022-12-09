В ЛНР украинская армия за сутки потеряла до 90 человек, 2 танка и 4 БТР Фото: Александр КОЦ

В ЛНР вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли до 90 человек, два танка, четыре БТР и три артиллерийские установки, об этом сообщили в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 90 человек личного состава, два танка, четыре бронетранспортера, три артиллерийские установки, 18 единиц специальной автомобильной техники», - сказано в сообщении.

8 декабря НМ ЛНР сообщала о потерях украинских войск до 75 человек, также были уничтожены 3 танка, 5 БТР, 4 БПЛА и 17 единиц специальной автомобильной техники.

Как писал сайт KP.RU, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявлял, что случаи психозов и токсических поражений печени и почек у солдат ВСУ в зоне проведения СВО участились. Венные медики в зоне конфликта забили тревогу и стали просить помощи у волонтеров.