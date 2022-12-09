Завод «Москвич» с момента открытия за две недели произвел 160 автомобилей Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Автомобильный завод «Москвич» с момента начала производства выпустил более 160 машин «Москвич 3», планируется начать сборку электромобилей, об этом сообщил автопроизводитель в своем Telegram-канале.

«С момента старта производства на заводе «Москвич» прошло немногим больше двух недель. На сегодня мы произвели больше 160 автомобилей «Москвич 3» с бензиновым двигателем и готовимся начать сборку электромобилей», - пояснили в компании.

Как отмечается, до конца текущего года автомобильный завод «Москвич» соберет еще примерно 440 автомобилей, из них 200 электромобилей.

Напомним, серийное производство на заводе «Москвич» было начато 23 ноября 2022 года. Завод выпускает кроссовер «Москвич 3».

Как сообщал сайт KP.RU, машина в основном состоит из китайских комплектующих и по сборке напоминает JAC JS4. Автомобили отечественной сборки планируют выпустить на заводе «Москвич» в 2025 году. Степень локализации производства будет расти максимальными темпами.