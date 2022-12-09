Путин заявил, что Запад долгое время беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ресурсы Украины

Владимир Путин Фото: REUTERS

Запад в течение ряда лет беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ресурсы их Украины, а также поощрял геноцид, заявил сегодня, 9 декабря, президент России Владимир Путин.

"В течение целого ряда лет Запад... поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил это государство в колонию и в настоящее время цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину вооружением и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь", - сказал российский лидер.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.