Тренер рассказал, как подготовить организм к новогоднему стрессу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин рассказал, как подготовить организм к новогоднему стрессу, назвав главной задачей в этот период плавную подготовку.

«Важно, чтобы ты встретил праздник во всеоружии - свежим и отдохнувшим. Запомни, что основная цель новогоднего фитнеса - поддержание формы, а не выход на рекорды», - заявил специалист в беседе с РИАМО.

Эксперт назвалаоптимальным вариантом тренировки малой и средней интенсивности, между которыми стоит сделать один - два дня отдыха. По ее словам, при работе в подобном режиме можно будет сохранить «тонус мышц», избегая «отката» в физической форме.

Ранее ФАН писал, что более 40% россиян считают Новый год главным праздником в году.

При этом, как сообщал RT, 6% россиян встретят Новый год на рабочем месте, однако 77% собираются встретить праздник дома.