Адвокат пояснил, в каких случаях можно законно претендовать на чужую квартиру Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В некоторых случаях в России можно бесплатно стать собственниками жилья, принадлежавшего другому человеку.

Как сообщает Life.ru, при отсутствии завещания, россияне, которые не входят в круг кровных родственников, также могут претендовать на получение собственности, для чего им ко дню смерти наследодателя необходимо: быть нетрудоспособными, находиться на иждивении наследодателя, а также проживать с ним совместно не менее года.

Сообщается, что Анастасия из Костромы поступила в московский вуз, когда ей было 19 лет, а во время практики, которая началась у нее через полгода, она познакомилась с 59-летним мужчиной и через пару месяцев переехала жить к нему в квартиру. Фактически девушка была на содержании, проживая в квартире два года, пока пенсионер не умер. Суд признал за Анастасией право на квартиру.

«Вероятно, в данном случае судебная инстанция исходила из того, что девушка-студентка в течение двух лет фактически постоянно проживала с пенсионером и была на его иждивении, что, в принципе, можно трактовать как фактические брачные отношения», - рассказал адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин.

Ранее «360» сообщило о планах обеспечить квартирами 17 детей-сирот в Химках в следующем году. Отмечалось, что на эти цели выделено 114 млн рублей из бюджета Московской области.

Тем временем, «Российская газета» писала о том, что число мошенников - продавцов жилья резко выросло. По словам риелторов, число махинаций в сфере недвижимости увеличилось в последние два-три года.