Владимир Путин заявил об очевидном тренде на снижение инфляции в России
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Президент России Владимир Путин на открывшемся заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходящем в столице Киргизии Бишкеке, заявил, что наметился очевидный тренд на снижение инфляции в России.
«России предрекали падение экономики на 20%», - отметил президент.
По словам Путина, оно «будет на уровне 2,9%, а в следующем году — на уровне 0,9%».
Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что «дальше будем двигаться в позитивном тренде».
Также Путин сказал, что "в некоторых странах Европейского союза" падение "достигает заоблачных величин для европейской экономики в 20 и более процентов".
Как сообщал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин заявил, что Россия не меняет своих планов по развитию страны, в частности, экономики и социальной сферы. Он отметил, что у нас огромные, большие планы.