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НовостиЭкономика9 декабря 2022 9:52

Владимир Путин заявил об очевидном тренде на снижение инфляции в России

Путин отметил, что экономике России предрекали падение на 20%
Сергей ГАПЧУК
Владимир Путин заявил об очевидном тренде на снижение инфляции в России

Владимир Путин заявил об очевидном тренде на снижение инфляции в России

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на открывшемся заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходящем в столице Киргизии Бишкеке, заявил, что наметился очевидный тренд на снижение инфляции в России.

«России предрекали падение экономики на 20%», - отметил президент.

По словам Путина, оно «будет на уровне 2,9%, а в следующем году — на уровне 0,9%».

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что «дальше будем двигаться в позитивном тренде».

Также Путин сказал, что "в некоторых странах Европейского союза" падение "достигает заоблачных величин для европейской экономики в 20 и более процентов".

Как сообщал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин заявил, что Россия не меняет своих планов по развитию страны, в частности, экономики и социальной сферы. Он отметил, что у нас огромные, большие планы.