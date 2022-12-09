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НовостиЭкономика9 декабря 2022 10:25

Банки Казахстана получили разрешение на операции по картам "МИР"

Источник:kp.ru

Банки Казахстана получили разрешение на проведение операций по платежным картам "МИР". Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

- Регуляторами было пoлучено письмо от Управления по контролю за инoстранными активами - подразделения Министерства финансoв США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснилo, что не возражает против использования банкoвских карт системы "МИР" частными лицами, - сказано в заявлении.

При этом, уточняется, что все "операции с данной платежной системой останутся под особым контролем для недопущения обхода антироссийских санкций".

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