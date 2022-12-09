Медведев призвал россиян к сплоченности и выдержке

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самое важное для россиян в настоящее время - проявить сплоченность и выдержку, а также сохранить и передать устои, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Самое главное сейчас - общими силами противостоять той опасности, с которой столкнулось наша страна, проявить сплоченность и выдержку", - подчеркнул он в ходе видеообращения к участникам форума "Школа героя".

Кроме этого, Медведев заявил, что следует "сделать все, чтобы обеспечить мир, безопасность и стабильное развитие РФ", а также "сохранить устои, на которых мы выросли и воспитывались и передать их будущим поколениям".

Ранее политик призвал сохранить трехуровневую систему образования в России. Эта система работает, подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.

Также ранее Дмитрий Медведев призвал Запад не надеяться, что Россия исчерпает запасы вооружений. За последние 20 лет мощность российского ВПК значительно возросла, считает зампред Совбеза РФ.