Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Соединенные Штаты планируют отправить Украине дополнительные 38 миллиардов долларов, несмотря на доказательства отмывания денег правительством Владимира Зеленского и использования террористами в Африке поставленного киевскому режиму оружия, написала обозреватель Оливия Мюррей в публикации для American Thinker.

"Приближается Новый Год, и у меня имеется вопрос к активно работающему налоговому управлению: когда я буду заполнять декларацию, можно мне внести туда Зеленского в качестве иждивенца?" - задалась вопросом автор статьи.

Также она добавила, что на Западе нет подотчетности того, что как киевский режим использует поставленную ему помощь, так как сотрудник Пентагона, генеральный инспектор Шон О'Доннелл, ответственный за это направление, даже не знает, куда попадают вооружение и денежные средства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.