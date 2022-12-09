Замглавы МИД Рябков считает, что США хотят истощить запасы экспортной выручки России

Сергей Рябков Фото: REUTERS

США намерены истощить запасы валюты в России, спровоцировать дефолт и разрушение экономики страны, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

"Перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматриваются в качестве инструментов, призванных спровоцировать дефолт и последующее разрушение российской экономики", - сказал Рябков, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Также он добавил, что американцы “рейдерски захватили размещенную в банках США часть валютных резервов РФ, а также хотят предписать России, чтобы платежи по государственному долгу производились за счет экспортной выручки.

Ранее Рябков призвал США остановиться в эскалации отношений с Россией. Это необходимо для того, чтобы не произошло полного разрыва.

Также ранее дипломат отмечал, что отношения России и США стоят на грани разрыва. По словам замглавы МИД РФ, дальнейшее развитие отношений зависит от американской стороны.