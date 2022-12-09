Илья Яшин* получил 8,5 года колонии за распространение фейков о российском армии Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Суд в Москве приговорил бывшего депутата муниципального округа Красносельский Илью Яшина* к 8,5 года колонии за распространение фейков о Вооруженных силах России.

«Назначить Яшину И. В. наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», – огласила приговор судья Оксана Горюнова.

Кроме того, осужденному запрещено администрировать сайты в течение четырех лет.

Как писал сайт KP.RU, в конце июня 2022 года сотрудники правоохранительных органов задержали председателя совета депутатов московского муниципального округа Красносельский Илью Яшина* за участие в незаконной акции протеста в российской столице. Позже Измайловский суд Москвы назначил ему административный арест сроком десять суток по статье о неповиновении распоряжению представителя власти.

*Лицо, признанное в России иностранным агентом