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НовостиПолитика9 декабря 2022 13:27

Reuters: Болгария впервые с начала спецоперации направит военную помощь Украине

София направит Киеву главным образом легкие вооружения и боеприпасы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Болгария впервые с начала спецоперации направит военную помощь Украине

Болгария впервые с начала спецоперации направит военную помощь Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Болгарии решили впервые с начала военной спецоперации на Украине направить ей военную помощь, сообщил министр обороны балканской республики Димитр Стоянов.

По информации Reuters, София направит Киеву главным образом легкие вооружения и боеприпасы. Глава Минобороны Болгарии отметил, что страна не может себе позволить отправку зенитно-ракетных комплексов С-300 российского производства или истребителей МиГ-29 и Су-25, так как должна обеспечить собственную обороноспособность.

Как писал сайт KP.RU, в апреле этого года президент Болгарии Румен Радев выступил категорически против оказания военной помощи Киеву.

Напомним, ранее Народное собрание Болгарии одобрило решение об оказании военно-технической и гуманитарной помощи Украине. Согласно принятому решению, София будет оказывать Киеву разнообразную помощь – гуманитарную, финансовую и военно-техническую. В частности, Болгария на своих военных предприятиях будет ремонтировать украинскую военную технику.