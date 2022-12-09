Виктор Бут заявил после возвращения из американской тюрьмы:"В США политика на детском уровне дворовых пацанов"

После возвращения на Родину Виктор Бут дал первое интервью. Впервые за 15 лет он попал домой, все эти год был в американской тюрьме. Сегодня с трудом подбирает русские слова, говорит, что это стало не так просто.

Анализируя все происходящее с ним, Виктор Бут отмечает, что он оказался в такой же ситуации, как сейчас Россия. Тогда он не стал давать нужные США показания и оказался в тюрьме.

- У нас другого выбора нет. Со мной произошло фактически то же самое, что сейчас происходит в России, только 20 лет назад, - рассказывает он RT.

Несмотря на агрессивную политику США против России, русофобского отношения в тюрьме Мэрион к нему не было, а соседи-заключенные были настроены даже с симпатией к нашей стране.

Сегодня, по мнению Бута, США пытаются разъединить Россию и перессорить весь многонациональный народ. Это даст им возможность контролировать территорию.

Виктора бута обменяли на американскую баскетболистку Грайнер. Комментируя это решение, Дональд Трамп назвал его слабостью.

- У американцев всегда вся политика идет на таком, извините, детском уровне дворовых пацанов: вот, ты слабый, ты не вышел... «Слабо». Но настоящая сила никогда не нуждается в каком-то проявлении на таком, извините, дешевом уровне, - заключил он.

И добавил, что раз сделка состоялась, то были найдены точки соприкосновения.

Обмен до последнего держали в тайне, даже жена бизнесмена Алла бут была не в курсе. Мужчина был уже был в самолете, когда набрал ей. с собой в аэропорт на долгожданную встречу она привезла мужу теплые вещи.

- Я же знаю, что он раздетый, мне сказали, что он в маленькой майке-поло, мы боимся, чтобы он не замерз, — добавила женщина в беседе с Пятым каналом.

Кстати, в России Виктор бут войдет в состав Союза художников. Об этом ФАН передал источник. В заключении он активно писал картины.