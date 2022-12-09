Путин заявил, что российское ядерное оружие сработает только в ответ на "превентивный удар" Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин пояснил, что ядерное оружие в РФ срабатывает исключительно в момент запуска ракет в направлении страны. Он подчеркнул, что это ответ на превентивные удары со стороны других государств.

Напомнив недавнее свое заявление о работе российского ядерного оружия, Путин уточнил:

"В нашей стратегии сформулирован "ответно-встречный удар". То есть - в ответ. То есть когда система фиксирует старты ракет в направлении нашей территории, и следует ответ. Мы информируем регулярно партнеров. Как только система получает сигнал, то в воздухе от нас оказывается сразу сотни наших ракет. Перехватить их невозможно", - сказал он.

По его словам, у США есть теория "превентивного удара", которая предполагает разработку системы обезоруживающего удара. "Это - удар по пунктам управления, чтобы лишать противника систем управления", - объяснил президент. Несмотря на преимущество США в эксплуатации наземных ракет, Россия имеет гиперзвуковые воздушные системы, опережающие по эффективности Штаты.

В плане исполнения ядерного удара Владимир Путин подчеркнул, что "в Штатах есть теория, и даже практика "превентивного удара". У нас - нет", - отметив лишь оборонительный потенциал российского вооружения.

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