Цена российской нефти Urals упала до 43,72 доллара за баррель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость российской нефти бренда Urals снизилась до 43,72 доллара за баррель, следцет из данных компании Argus Media.

По информации Bloomberg, аналитики не считают, что введение потолка цен на нефть из России стало единственной причиной падения цен на нее. В то же время стоимость нефти марки ESPO также упала – до 68,72 доллара за баррель.

Напомним, в понедельник, 5 декабря, вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. Как писал сайт KP.RU, ЕС прекращает покупки нефти из России, перевозимой по морю. В порядке исключения Болгария будет получать российскую нефть и нефтепродукты по морю до конца 2024 года.

Тем временем президент России Владимир Путин исключил потери для бюджета из-за введения потолка цен на российскую нефть, поскольку предложенный лимит соответствует тем ценам, по которым РФ продает сырье.