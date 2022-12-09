Нижегородские медучреждения получили в 2022 году свыше 900 единиц высокотехнологичного оборудования для реабилитации

В Нижегородской области развивается медицинская реабилитация. На фото - открытие в Нижнем Новгороде института реабилитации на базе Приволжского медицинского университета в июне 2022 года. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

«В новый федеральный проект включилось уже более 20 лечебных учреждений региона. Поставки оборудования проводятся поэтапно: в этом году техника появилась в двух больницах Нижнего Новгорода, центральной городской больнице №1 в Арзамасе, Шатковской ЦРБ и двух клинических отделениях Приволжского исследовательского медицинского университета», — прокомментировал значимое для развития здравоохранения региона событие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава области отметил, что это результат системной работы, которая началась по инициативе президента России Владимира Путина.

Медицинская реабилитация в каждом медицинском учреждении имеет собственную специфику. Поэтому, как рассказал заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, например, в Нижегородский гериатрический центр и Шатковскую ЦРБ поступило оборудование для реабилитации пациентов, которым для передвижения и самообслуживания требуется восстановление функций поврежденных или прооперированных суставов. В Арзамасской городской больнице №1 процедуры по реабилитации с использованием новой техники помогут восстановиться тем жителям области, которые страдают различными формами неврологических патологий или перенесли инсульт.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На базе перинатального центра городской клинической больницы №40 функционирует отделение нейрореабилитации для детей с двухмесячного возраста. Сюда поступает оборудование для помощи детям с перинатальным поражением центральной нервной системы, задержкой моторного и речевого развития, двигательными нарушениями, ДЦП, резидульной энцефалопатией, нейропатиями и другими диагнозами.

«В июне в нашем Приволжском медицинском университете был открыт институт реабилитации, который принимает не только нижегородцев, но и пациентов со всей России. Сюда могут обратиться люди с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. Благодаря федеральному проекту технику также обновили в институте травматологии и ортопедии Университетской клиники ПИМУ», — пояснил Давид Мелик-Гусейнов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин добавил, что в следующем году оборудование по федеральному проекту будет направлено в городскую больницу №33 Нижнего Новгорода, Воротынскую ЦРБ, Павловскую ЦРБ и Дзержинский госпиталь ветеранов войн.

«Задача медицины — не только заниматься профилактикой и лечением заболеваний, но и обеспечить качественное восстановление здоровья граждан после перенесенных травм. В Нижегородской области для этого создаются все условия. Будем активно модернизировать имеющиеся отделения реабилитации и создавать новые центры подобного профиля», — отметил Глеб Никитин.