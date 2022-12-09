Специалисты муниципалитетов Чувашии прошли обучение по работе с ГИСОГД

И на днях они собрались в канашском «IT-клубе» для подробного разбора вопросов, которые возникают при работе с их главным профессиональным инструментом — цифровой градостроительной системой (ГИСОГД). На мероприятии присутствовали разработчики системы и АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики», а также замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ — главный архитектор Чувашии Алена Протасевич.

Как рассказала заместитель министра, данная система нужна создания единой для специалистов системы, в которой отображены все градостроительные нормы и регламенты, что будет способствовать усовершенствованию градостроительной деятельности Чувашии. Также, пояснила Алена Протасевич, благодаря системе граждане смогут в электронном виде получать услуги — например, разрешение на строительство можно будет получить через личный кабинет или МФЦ.

Сообщается, что ГИСОГД позволит специалистам эффективно работать с оцифрованной градостроительной документацией. Также в системе создается платформа с наглядной информацией по статусу земельных участков, планировками существующей и планируемой застройки. Помимо этого, благодаря данному ресурсу будут созданы комфортные условия для застройщиков, так как для начала строительства объектов через личный кабинет можно будет получить в электронном виде необходимые документы и следить за статусом процессов.

На сегодняшний день программа находится в «тестовом режиме» и доступна только специалистам. Но, как стало известно, работа по созданию системы должна завершиться к концу декабря этого года, после чего программу введут в промышленную эксплуатацию, и в 2023 году она будет доступна всем пользователям.