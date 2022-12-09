Путин считает глупым решение Запада ввести потолок цен на российскую нефть Фото: REUTERS

Решение стран «Большой семерки» и Евросоюза о введении потолка цен на нефть из России глупо и вредит мировым энергетическим рынкам, считает президент РФ Владимир Путин.

«Решение о потолке цен на нефть глупое, вредное, непродуманное. Цены на нефть могут взлететь до небес и ударить по тем, кто вводит потолки. Если потребитель будет определять цену на нефть, то это приведет к коллапсу в отрасли, поскольку потребитель будет настаивать на низкой цене», – заявил глава государства на пресс-конференции в Бишкеке.

Напомним, российский лидер заявил, что бюджет России не понесет потерь в связи с введением потолка цен на нефть, поскольку предложенный лимит соответствует тем ценам, по которым РФ продает сырье.

В понедельник, 5 декабря, вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. Как писал сайт KP.RU, ЕС прекращает покупки нефти из России, перевозимой по морю. В порядке исключения Болгария будет получать российскую нефть и нефтепродукты по морю до конца 2024 года.