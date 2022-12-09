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НовостиПолитика9 декабря 2022 16:35

Путин считает глупым решение Запада ввести потолок цен на российскую нефть

Цены на сырье могут взлететь до небес и ударить по тем, кто вводит лимиты, объяснил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин считает глупым решение Запада ввести потолок цен на российскую нефть

Путин считает глупым решение Запада ввести потолок цен на российскую нефть

Фото: REUTERS

Решение стран «Большой семерки» и Евросоюза о введении потолка цен на нефть из России глупо и вредит мировым энергетическим рынкам, считает президент РФ Владимир Путин.

«Решение о потолке цен на нефть глупое, вредное, непродуманное. Цены на нефть могут взлететь до небес и ударить по тем, кто вводит потолки. Если потребитель будет определять цену на нефть, то это приведет к коллапсу в отрасли, поскольку потребитель будет настаивать на низкой цене», – заявил глава государства на пресс-конференции в Бишкеке.

Напомним, российский лидер заявил, что бюджет России не понесет потерь в связи с введением потолка цен на нефть, поскольку предложенный лимит соответствует тем ценам, по которым РФ продает сырье.

В понедельник, 5 декабря, вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. Как писал сайт KP.RU, ЕС прекращает покупки нефти из России, перевозимой по морю. В порядке исключения Болгария будет получать российскую нефть и нефтепродукты по морю до конца 2024 года.