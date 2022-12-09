Стали известны подробности госпитализации Бедроса Киркорова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недавно отец Филиппа Киркорова попал в больницу. Бедроса Киркорова госпитализировали после того, как он начал задыхаться. Анализ на коронавирус показал отрицательный результат. Но у артиста нашли двустороннее поражение легких и жидкость в них.

Жидкость врачи откачали, а пациента отправили в реанимацию. Там он провел сутки.

Источник сайта mk.ru рассказал, что что Киркорова госпитализировали в Институт Склифосовского из дома и к тому моменту, как врачи добрались до пациента, счет шел буквально на часы. Скорую помощь мужчине вызвала его знакомая.

В больнице после всех необходимых манипуляций, Бедроса Киркорова вернули к жизни, и он уже на связи с родными.

К счастью, Киркоров провел там всего день: артисту стало лучше, и его перевели в обычную палату. Он успел даже поговорить с близкими.

Это уже не первая его госпитализация в 2022 году. Коронавирус серьезно ударил по сердцу артиста в итоге даже пришлось поставить кардиостимулятор.