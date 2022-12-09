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НовостиПолитика9 декабря 2022 19:52

Посол РФ Антонов заявил, что российские дипломаты в США получают предложения предать Родину

На телефоны поступают приглашения к сотрудничеству со спецслужбами, уточнил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов

Фото: REUTERS

Российские дипломаты в Соединенных Штатах продолжают получать предложения о предательстве Родины, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Нашим сотрудникам продолжают угрожать. На телефоны поступают приглашения к сотрудничеству со спецслужбами, предлагают предать Родину и перейти на сторону «демократической Америки», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Американские спецслужбы, добавил посол, совершают подходы к российским дипломатам. По словам Антонова, обстановка вокруг российских дипломатических учреждений в США напряженная.

Напомним, еще в мае этого года посол России в США заявлял о попытках Федерального бюро расследований завербовать российских дипломатов. Как рассказывал дипломат, спецслужбы посылали сообщения с призывом предать свою Родину. Газета Wall Street Journal отмечало, что в ФБР подтвердили кампанию по отправке таргетированных сообщений.