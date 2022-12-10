Звезды шоу-бизнеса прочли посвященные героям СВО детские стихи

Певец SHAMAN и другие звезды шоу-бизнеса записали стихи, написанные юными поэтами для героев СВО. Фото: Даниил ОПАРИН

Звезды российского шоу-бизнеса участвуют в проекте «Герой моей страны». SHAMAN, Виктория Дайнеко, Юта и Владимир Левкин прочли сочиненные детьми стихи, посвященные российским воинам, находящимся в зоне спецоперации.

Презентация проекта прошла 9 декабря, в День Героев Отечества. Вместе с медийными персонами стихи исполняли и их юные авторы.

«Так участники проекта выражают поддержку и благодарность бойцам на специальной военной операции», - отметили в Российском движении детей и молодежи, которое и организовало проект в рамках направления «МЫВМЕСТЕ.ДЕТИ».

За месяц с небольшим мальчики и девочки со всех уголков Российской Федерации прислали более 600 стихотворений. В числе юных поэтов была и 10-летняя дочь Владимира Левкина Ника. Её стихотворение выбрала для записи певица и актриса Виктория Дайнеко, а сам Левкин читал произведение Даниила Лесных, школьника из Астраханской области.

«Юные авторы пишут искренне, живо и по-настоящему. Прекрасные стихи. Они наполнены переживаниями и надеждами», - поделилась впечатлениями о проекте певица Юта.

Организаторы рассказали, что проект продолжается, и юные поэты еще могут подать заявки на участие в нем.

«Авторам необходимо опубликовать текст или песню в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами: #Движение #МЫВМЕСТЕ #МыВместеДети #ГеройМоейСтраны. Ссылку на пост необходимо прикрепить в Яндекс.Форму и указать в ней свои данные: ФИО, регион, дату рождения, названия общеобразовательного учреждения и электронную почту», - рассказали в Движении.

О том, как российские дети пишут письма героям спецоперации, читайте здесь, здесь и здесь на KP.RU.