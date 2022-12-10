Читатели Le Figaro назвали Зеленского “главарем” управляющей Украиной мафии

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на судебное разбирательство в отношении уроженца Украины, "миллионера" Дмитрия Малиновского, высказав мнение, что страной управляет мафия во главе с Владимиром Зеленским.

Как пишет издание, Малиновского ранее признали "погибшим" в результате ДТП в 2014-м году, заявление подала его супруга. Но еще за два месяца до этого Малиновский приехал во Францию, очевидно, чтобы скрыться от обманутых им кредиторов. В октябре 2018-го года украинца обвинили в "организованном отмывании бандитских доходов", в прошедший четверг он был осужден на 4,5 года лишения свободы с выплатой штрафа в 100 тысяч евро, также у Малиновского были конфискованы приобретенные им старинный замок Ла-Рошпо и машина Rolls-Royce.

"Создается впечатление, что на Украине, как и за ее пределами, всем управляет какая-то мафия, готовая торговать всем чем угодно, лишь бы денег было много… А главным у них - объявленный ныне "человеком года" президент (Владимир Зеленский – прим. ред.), который, сдается мне, так же далек от святости, как герой этой статьи", - написал toscane.

"Вот ради кого Макрон лишает французов нефти и газа, а также гонит до предела инфляцию, причем взрывным образом. Цель - чтобы таким вот Малиновским было хорошо", - выразил свое мнение Grand largue.

Ранее французы возмутились внешним видом Зеленского на переговорах с Макроном.