The Hill: утечка американского оружия с Украины напоминает мясо на гриле Фото: REUTERS

Американские эксперты сравнили утечку вооружения с Украины с приготовлением мяса на гриле. Так, по их словам, основная часть стейка возвращается обратно, но часть жира стекает вниз.

"В этом случае Соединенные Штаты должны надеяться, что жир не вызовет гораздо большего пожара", - говорится в публикации The Hill.

При этом утечку американского оружия с Украины остановить невозможно, подчеркнули в статье для издания аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан Эллис Аллен.

В публикации подчеркивается, что отследить и убедиться в том, что Украина не сможет использовать какой-либо самолет или ракетную систему, чтобы втянуть Штаты в конфликт с Россией, крайне трудно. Сделать аналогичное с миллионами единиц легкого и стрелкового оружия - абсолютно невозможно, поскольку боевые действия не позволяют американцам отправить своих экспертов на места, чтобы те отслеживали использование поставляемых вооружений.

Ранее были озвучены новые доказательства тайной продажи Украиной западного оружия направо и налево. Отмечалось, что прямых подтверждений пока нет, но ряд фактов свидетельствует об этом.