Министр торговли Южной Кореи Ан призвал Евросоюз совместно бороться с американским законом IRA Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз и Южная Корея должны сотрудничать при реагировании на принятый в Соединенных Штатах закон о снижении инфляции (IRA), заявил в интервью изданию Euractiv глава минторговли страны Дукгын Ан.

"Есть огромное пространство для совместной работы Евросоюза и Кореи, чтобы сделать положения (закона IRA. – прим. ред.) более совместимыми с ВТО и не создавать ненужных трудностей стратегически важным частям нашей промышленности", - сказал Ан.

Также он добавил, что Сеул и Брюссель могут взаимодействовать с американскими властями, чтобы свести к минимуму "дискриминационное воздействие" закона. При этом чиновник отметил, что добиться изменений в данном законе в краткосрочной перспективе может быть крайне трудной задачей.

Ранее CNBC сообщал, что Евросоюз выступил против инициативы США по закону о снижении инфляции. Отмечалось, что Европа опасается, что закон Байдена нанесет ущерб ее экономике.

Также ранее в Европе призвали к жесткому курсу в отношении США из-за закона о снижении инфляции. Об этом заявили евродепутаты Маркус Фербер и Бернд Ланге.