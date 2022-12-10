МИД России не исключил возобновления прямого авиасообщения РФ с Грузией Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия может принять решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и визовой либерализации в отношении граждан страны в случае формирования необходимых предпосылок. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончар.

"Относительно перспектив возобновления прямого авиасообщения и визовой либерализации в отношении граждан Грузии, то при формировании необходимых для этого предпосылок - условия в Тбилиси прекрасно знают - не исключаем принятия решений по этому вопросу", - отметил Гончар.

Кроме этого, он добавил, что прогноз экономического роста Грузии в 2022-м году увеличен до двузначной цифры "в существенной степени благодаря в большим доходам от въездного туризма, денежных переводов и торговли с РФ".

Ранее сообщалось, что Россия возобновила авиасообщение с Великобританией. Отмечалось, что самолеты из Москвы в Лондон и обратно будут летать три раза в неделю.

Также ранее стало известно, что Россия возобновила авиасообщение с шестью странами.