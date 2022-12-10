Генсек НАТО Столтенберг не исключил перерастания конфликта на Украине в войну между альянсом и Россией

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу того, что, если конфликт на Украине выйдет из-под контроля, он может перерасти в войну между Россией и НАТО.

"Если что-то пойдет не так… конфликт может вылиться в полноценную войну, которая перерастет в крупную войну между НАТО и Россией", - заявил он в интервью норвежской телекомпании NRK.

Также Столтенберг добавил, что альянс ежедневно работает над тем, чтобы избежать такого поворота событий.

Ранее британский генерал Ричард Ширрефф признал, что НАТО не готова к войне с Россией. По мнению военачальника из Великобритании, Североатлантический альянс не будет вступать в прямой военный конфликт с РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.