Пленный боец ВСУ сообщил о домогательствах со стороны зарубежных наемников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военнослужащие ВСУ подвергаются домогательствам со стороны зарубежных наемников. Об этом рассказал пленный украинский солдат.

"Есть разные нации, в основном я слышал польский язык, американский. Есть чернокожие парни, которые с нами очень недоброжелательно беседовали, плохо общались… были конфликты, когда они (иностранные наемники - прим.ред.) предлагали вступать в сексуальные отношения. Если же им отказывали, обещали применить грубую силу, говорили “либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться", - рассказал пленный Александр Мерлен на видео Минобороны РФ, распространенном сегодня, 10 декабря.

Ранее пленный майор ВСУ рассказал РИА Новости о мародерстве украинских военных под видом россиян. Украинские военные использовали российскую символику, когда шли отбирать у мирных жителей еду и сигареты.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.