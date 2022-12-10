В Совете Федерации рассмотрят вопросы развития транспортной и энергической инфраструктуры Якутии

Дни Якутии стартуют в Совете Федерации 12 декабря. Фото: flickr.com

12 декабря в Совете Федерации стартуют Дни Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

А 14 декабря Якутия будет представлена на «часе субъекта», где сенаторы ознакомятся с планами развития и основными направлениями работы региональных органов власти. Об этом в ходе эфира передачи «Прямой разговор» рассказал глава Якутии Айсен Николаев.

«14 декабря состоится пленарное заседание — „час субъекта“ Российской Федерации, на котором в этот раз будет представлена наша республика. Я затрону в первую очередь те вопросы, которые касаются инфраструктурных ограничений. Это транспортные, энергетические и другие вопросы», — прокомментировал глава Якутии.

Также Айсен Николаев отметил, что по итогам Дней Якутии будет принято постановление о государственной поддержке социально-экономического развития региона. В этот проект войдут актуальные вопросы, решение которых требует федеральной поддержки, в том числе строительство социальных и инфраструктурных объектов.

«Уверен, что то постановление Совета Федерации, которое сейчас готовится, согласовывается с Правительством России, профильными ведомствами, министерствами, в случае его принятия, позволит нашей республике развиваться еще динамичнее», — добавил глава Якутии.

Отмечается, что мероприятия в верхней палате Федерального собрания пройдут в рамках Дней Якутии, посвященных 100-летию ЯАССР и 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства.

«Час субъекта» проводится в соответствии с регламентом при открытии в верхней палате Федерального собрания Дней субъекта РФ. Регион представляют сенаторам Совета Федерации, обсуждаются его социально-экономическое положение, планы развития, направления работы регионального правительства. В этом году в Совете Федерации уже прошли Дни Иркутской, Омской, Новгородской областей.