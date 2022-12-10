Сенатор Ковитиди считает, что США являются стороной конфликта на Украине против России, фото6 из архива сенатора

Данные о том, что США не настаивают на том, чтобы Украина не наносила удары по российской территории только подтверждает тот факт, что Вашингтон уже давно стал стороной конфликта на стороне киевского режима против РФ, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Британское издание Times со ссылкой на источник в Пентагоне написала, что Соединенные Штаты пересмотрели свои оценки угрозы, якобы исходящей от Москвы в связи с ситуацией на Украине, и больше не настаивают на том, чтобы киевский режим не наносил удары по территории РФ.

"Содержащееся в The Times заявление о том, что США больше "не настаивают на том, чтобы украинские военные не наносили ударов по территории России", срывает маски с американских властей и говорит о подлинных агрессивных желаниях США, направленных против нашей страны, суверенной России и ее народа", - сказала Ковитиди РИА Новости.

Также сенатор Ковитиди считает ситуацию на Украине частью плана США и Британии по уничтожению Евросоюза. Штаты стремятся получить контроль над европейской экономикой, заявила она.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.