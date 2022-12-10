Сенатор Ковитиди заявила о подрыве доверия к переговорам с Западом после заявления Меркель о "Минске"

Ольга Ковитиди, фото: из архива сенатора

Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель по Минским соглашениям является верхом политического цинизма, а также подрывает доверие к любым последующим переговорам с западными политиками, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Она отметила, что геополитический картельный сговор англо-американцев и их послушных вассалов - киевского режима - по преднамеренному затягиванию исполнения Минских соглашений, "подрывает доверие к любым последующим переговорам и каким-либо договоренностям с указанными западными политическими фигурантами".

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения 2014-го были попыткой дать Украине время, пишет ТАСС со ссылкой на интервью политика в немецкой газете Die Zeit. В частности, по словам политика, Минские соглашения позволили "дать Украине время", чтобы страна стала сильнее. И политик указала, что, по ее мнению, Украина и использовала это время.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.

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