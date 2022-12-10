В Грузии заявили, что вопрос возобновления авиасообщения с Россией не стоит на повестке дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос восстановления прямых авиарейсов между Грузией и Россией сейчас не стоит в повестке дня. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил ТАСС спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

"Нам известно, что в РФ рассматривают вопрос об упрощении визового режима для граждан некоторых государств, в частности, Грузии… Грузия еще в 2011 году отменила визовые требования для россиян и этот режим сохраняется до настоящего времени... Относительно возобновления прямых авиарейсов, этот вопрос у нас на повестке дня сейчас не стоит", - уточнил Абашидзе.

Ранее сообщалось, что Россия может принять решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и визовой либерализации в отношении граждан страны в случае формирования необходимых предпосылок. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончар.

Кроме этого, он добавил, что прогноз экономического роста Грузии в 2022-м году увеличен до двузначной цифры "в существенной степени благодаря в большим доходам от въездного туризма, денежных переводов и торговли с РФ".

Ранее сообщалось, что Россия возобновила авиасообщение с Великобританией. Отмечалось, что самолеты из Москвы в Лондон и обратно будут летать три раза в неделю.

Также ранее стало известно, что Россия возобновила авиасообщение с шестью странами.