В Херсонской области сообщили о минировании побережья Днепра украинскими военными Фото: REUTERS

ВСУ минируют правый берег Днепра в Херсонской области. На минах подрываются гражданские, в основном, рыбаки из числа местных жителей, сообщил сегодня, 10 декабря, ТАСС представитель оперативных служб региона.

"Украинские военные минируют побережье Днепра на контролируемой Вооруженными силами Украины части Херсонской области… есть погибшие среди гражданских лиц. В основном, гибнут рыбаки, их тела с характерными повреждениями почти каждый день вылавливают из Днепра российские военные", - уточнил агентству представитель оперативных служб.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой войск Вооруженных сил РФ Сергеем Суровикиным и отдал приказ отвести войска из Херсона за левый берег Днепра.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.