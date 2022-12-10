Бут выразил готовность пойти добровольцем на СВО

Россиянин Виктор бут вернулся на Родину после обмена на баскетболистку из США Бриттни Грайнер. В ходе своего первого интервью после освобождения он заявил, что готов пойти добровольцем на спецоперацию в Украине. Однако Бут подчеркнул, что пока у него нет необходимых навыков для этого.

"Я бы пошел добровольцем на СВО, если бы у меня были навыки", - сказал Бут в интервью RT.

По его мнению, США "начали необъявленную войн с меня и моей семьи. А с 2014 года начали на всех русских людей".

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