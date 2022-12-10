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НовостиПолитика10 декабря 2022 13:36

Бут выразил готовность пойти добровольцем на СВО

Виктор Бут заявил, что США начали "необъявленную войну" еще до 2014 года
Владимир РОМАНЕНКО

Россиянин Виктор бут вернулся на Родину после обмена на баскетболистку из США Бриттни Грайнер. В ходе своего первого интервью после освобождения он заявил, что готов пойти добровольцем на спецоперацию в Украине. Однако Бут подчеркнул, что пока у него нет необходимых навыков для этого.

"Я бы пошел добровольцем на СВО, если бы у меня были навыки", - сказал Бут в интервью RT.

По его мнению, США "начали необъявленную войн с меня и моей семьи. А с 2014 года начали на всех русских людей".

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