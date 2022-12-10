Устроивший стрельбу в Дрездене преступник погиб

Взявший заложников стрелок умер от полученных травм вскоре после задержания его в торговом центре Дрездена, сообщает издание Bild Фото: REUTERS

Стрелявший преступник в центре Дрездена умер от ранения, которое получил в ходе освобождения заложников правоохранительными. Об этом сообщает издание Bild.

"Взявший в Дрездене заложников мертв. 40-летний Давид В. скончался от полученных травм вскоре после того, как спецназ задержал его в торговом центре", - сообщает издание со ссылкой на полицию.

Напомним, ранее стало известно, что в центре немецкого города Дрезден неизвестный мужчина с оружием взял заложников в торговом центре. Злоумышленник открыл огонь, в результате чего погиб один человек.

По предварительным данным, жертва - 70-летняя женщина. Правоохранительные органы полагают, что это была его мать.

Сообщается, что предполагаемый преступник напал на радиостанцию Radio Dresden. Глава радиостанции Тино Утасси рассказал, что все сотрудники спрятались в безопасном месте.