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НовостиПроисшествия10 декабря 2022 19:20

В Москве на лестничной клетке жилого дома обнаружили новорожденного

Нагатинская межрайонная прокуратура уточняет, младенцу примерно семь дней от рождения
Владимир РОМАНЕНКО
Нагатинская межрайонная прокуратура уточняет, младенцу примерно семь дней от рождения

Нагатинская межрайонная прокуратура уточняет, младенцу примерно семь дней от рождения

Прокуратура Москвы сообщила, что на лестничной клетке 1 этажа жилого дома на ул. Паромная жилец дома нашел новорожденную девочку. Нагатинская межрайонная прокуратура уточняет, младенцу примерно семь дней от рождения.

"Новорождённая завернута в одеяло, видимых телесных повреждений нет, в настоящее время малышке оказывается медицинская помощь, планируется госпитализация в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы установили личность матери ребёнка и ведут розыскные мероприятия. По словам пресс-службы прокуратуры, предварительно женщина 1981 года рождения ранее была судима за то, что подвергала своего ребенка опасности.

"Предварительно, женщина приехала к дому на такси, зашла в подъезд с ребенком, оставила новорожденную там, после чего покинула место совершения преступления", - уточнили позднее.

Нагатинская межрайонная прокуратура координирует следственные мероприятия, расследование обстоятельств случившегося. Предварительно, женщине грозит обвинение по ст. 125 УК РФ.