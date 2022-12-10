В Москве на лестничной клетке жилого дома обнаружили новорожденного

Нагатинская межрайонная прокуратура уточняет, младенцу примерно семь дней от рождения

Прокуратура Москвы сообщила, что на лестничной клетке 1 этажа жилого дома на ул. Паромная жилец дома нашел новорожденную девочку. Нагатинская межрайонная прокуратура уточняет, младенцу примерно семь дней от рождения.

"Новорождённая завернута в одеяло, видимых телесных повреждений нет, в настоящее время малышке оказывается медицинская помощь, планируется госпитализация в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы установили личность матери ребёнка и ведут розыскные мероприятия. По словам пресс-службы прокуратуры, предварительно женщина 1981 года рождения ранее была судима за то, что подвергала своего ребенка опасности.

"Предварительно, женщина приехала к дому на такси, зашла в подъезд с ребенком, оставила новорожденную там, после чего покинула место совершения преступления", - уточнили позднее.

Нагатинская межрайонная прокуратура координирует следственные мероприятия, расследование обстоятельств случившегося. Предварительно, женщине грозит обвинение по ст. 125 УК РФ.