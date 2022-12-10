Правоту ВС РФ и политического руководства России признали во влиятельном СМИ Великобритании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные элиты должны признать, что решение президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО) на Украине было вполне правомерным и логичным. Такую позицию высказала колумнист влиятельной британской газеты The Independent Мэри Дежевски.

«Требования России в сфере международной безопасности, из-за которых началась спецоперация на Украине, правомерны и логичны», — написала Дежевски в статье для британской газеты. Дежевски добавила, что, когда Россия почувствует себя в безопасности, ее соседи также будут чувствовать себя в безопасности в своих границах.

Владимир Путин публично официально объявил о начале проведения военной спецоперации на Украине 24 февраля нынешнего года. Главной целью СВО заявлена защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков украинских неонацистских батальонов.

Ранее Путин неоднократно заявлял о том, что Россия готова была пойти на любые переговоры и договоренности с Западом по украинскому вопросу и по вопросу глобальной безопасности в целом, однако все предложения РФ раз за разом отвергались. В результате, как сообщил президент России, у него просто не было другого выбора, кроме перехода к военным действиям.