Выдворенный из Молдовы певец Данко извинился перед поклонниками за сорванный концерт

Певец Данко оказался втянут в международный скандал Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певец Данко (настоящее имя - Александр Фадеев) должен был выступить в Кишенёве 9 декабря, однако, в последний момент концерт отменили. По данным KP.RU, артист оказался втянут в международный скандал: молдавская погранслужба не пустила Фадеева в страну из-за пророссийской позиции - поддержки спецоперации, посещения Донбасса и проживания в Крыму (Данко с семьей несколько лет назад переехал в Ялту).

- Дорогие мои, любимые кишенёвцы. Я преодолел огромный путь, чтобы выступить перед вами, но, к сожалению, такая обстановка - меня просто не пустили в вашу страну, - записал Данко видеообращение к поклонникам. - Сижу в аэропорту как в тюрьме. Мне хотелось подарить вам своё сердце, а сердце певца - это его голос. Но не в этот раз. Думаю, что когда-нибудь мы с вами встретимся. Ребятушки, простите, что так вышло. Вы тут не при чем.

Прежде, чем артиста выдворили из Молдовы, ему пришлось почти двое суток провести в аэропорту без паспорта, еды и каких-либо условий для отдыха: спал Данко буквально на скамейке. В итоге, свободных мест на ближайших рейсах до Еревана, откуда певец и прибыл в Кишенёв, не нашлось: Фадееву пришлось ждать своего же рейса, на который у него заранее был куплен обратный билет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Певца Данко со скандалом выдворили из Молдовы: "Отобрали паспорт, сорвали концерт"

Певца Данко не пустили в Молдову на собственный концерт, задержав в аэропорту на двое суток (подробности)