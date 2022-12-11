ЦИК Молдавии напечатает бюллетени на русском языке, если об этом попросят граждане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центризбирком Молдавии напечатает бюллетени на языках национальных меньшинств, в том числе и на русском, если об этом попросят граждане, также избиратели при необходимости получат помощь с переводом текста, об этом заявил глава пресс-службы МИД Даниел Водэ на странице в соцсети.

«Наша страна и впредь будет сохранять высокие стандарты организации избирательного процесса, поскольку мы соблюдаем все демократические нормы. В новом Избирательном кодексе черным по белому написано: если есть запросы об изготовлении бюллетеней на языках национальных меньшинств — эти просьбы будут удовлетворены», - сообщил дипломат.

Кроме того, Водэ отметил, что если у кого-либо возникают вопросы, в том числе, и относительно перевода, то подобная помощь предоставляется незамедлительно.

Как сообщал сайт KP.MD, 30 июля 2022 года в Молдавии в первом чтении был одобрен новый Избирательный кодекс, предусматривающий печать избирательных бюллетеней только на румынском языке. В случае если парламент примет во втором чтении действующую формулу Избирательного кодекса, то на следующих выборах ни один бюллетень не будет напечатан на русском языке.

В ЦИК Молдавии сообщали, что при необходимости процесс голосования был разъяснен этническим меньшинствам посредством информационных материалов. Кроме того, на избирательном участке для тех, кто не понимает румынского языка, будет обеспечен перевод.