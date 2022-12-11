Во Франции задержаны 170 участников беспорядков после четвертьфинала ЧМ по футболу
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Полицейские во Франции задержали около 170 участников беспорядков, которые вспыхнули после победы национальной сборной Франции в четвертьфинале чемпионата мира по футболу над сборной Англии.
По информации France-Presse, в одном только Париже были задержаны 100 человек, 80 из которых взяты под стражу. Им были предъявлены обвинения в совершении насилия в составе группы лиц в отношении представителей власти, в отказе подчиниться требованиям полицейских и в вандализме и хранении взрывчатых веществ.
Как писал сайт «КП-Спорт», сборная Франции по футболу установила уникальное достижение в матче против Англии, которую прошла в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре.
Подопечные Дидье Дешама победили со счетом 2:1, но допустили у своих ворот сразу два пенальти. В первом случае Гарри Кейн был точен, а при второй попытке не забил, упустив возможность перевести игру в дополнительное время. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда одна из команд победила, несмотря на два пенальти, назначенных в свои ворота.