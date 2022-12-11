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НовостиВ мире11 декабря 2022 18:45

Во Франции задержаны 170 участников беспорядков после четвертьфинала ЧМ по футболу

В одном только Париже задержали 100 человек
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Во Франции задержаны 170 участников беспорядков после четвертьфинала ЧМ по футболу

Во Франции задержаны 170 участников беспорядков после четвертьфинала ЧМ по футболу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полицейские во Франции задержали около 170 участников беспорядков, которые вспыхнули после победы национальной сборной Франции в четвертьфинале чемпионата мира по футболу над сборной Англии.

По информации France-Presse, в одном только Париже были задержаны 100 человек, 80 из которых взяты под стражу. Им были предъявлены обвинения в совершении насилия в составе группы лиц в отношении представителей власти, в отказе подчиниться требованиям полицейских и в вандализме и хранении взрывчатых веществ.

Как писал сайт «КП-Спорт», сборная Франции по футболу установила уникальное достижение в матче против Англии, которую прошла в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре.

Подопечные Дидье Дешама победили со счетом 2:1, но допустили у своих ворот сразу два пенальти. В первом случае Гарри Кейн был точен, а при второй попытке не забил, упустив возможность перевести игру в дополнительное время. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда одна из команд победила, несмотря на два пенальти, назначенных в свои ворота.