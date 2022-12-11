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НовостиПолитика11 декабря 2022 19:18

ВСУ обстреляли Донецк, повреждено здание детской больницы

Кроме того, были повреждены нескольок жилых домов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ обстреляли Донецк, повреждено здание детской больницы

ВСУ обстреляли Донецк, повреждено здание детской больницы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Здание городской больницы Донецка было повреждено в результате обстрела Вооруженными силами Украины, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В результате обстрелов ВФУ городов республики в город Донецке (Киевский район) зафиксированы повреждения здания ГБУ «Городская детская клиническая больница № 1», – сказано в Telegram-канале центра.

Кроме того, в ходе обстрелов ВСУ были повреждены несколько жилых домов.

Напомним, в восресенье, 11 декабря, украинские войска выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» в направлении Ворошиловского и Калининского районов Донецка. Обстрел начался в 05:54 и велся со стороны населенного пункта Тоненькое.

Ранее ВСУ обстрелом нарушили электроснабжение центральной части Стаханова в ЛНР.