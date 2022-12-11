ВСУ обстреляли Донецк, повреждено здание детской больницы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Здание городской больницы Донецка было повреждено в результате обстрела Вооруженными силами Украины, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В результате обстрелов ВФУ городов республики в город Донецке (Киевский район) зафиксированы повреждения здания ГБУ «Городская детская клиническая больница № 1», – сказано в Telegram-канале центра.

Кроме того, в ходе обстрелов ВСУ были повреждены несколько жилых домов.

Напомним, в восресенье, 11 декабря, украинские войска выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» в направлении Ворошиловского и Калининского районов Донецка. Обстрел начался в 05:54 и велся со стороны населенного пункта Тоненькое.

Ранее ВСУ обстрелом нарушили электроснабжение центральной части Стаханова в ЛНР.