Вучич обвинил Вашингтон и Приштину в несоблюдении соглашения по Косово Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и Косово не соблюдают соглашение по непризнанной балканской республике, заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Скажите нам, какое соглашение соблюдает Приштина и какой акт вы соблюдаете? Устав ООН, резолюцию 1244 Совбеза ООН, Брюссельское соглашение или Вашингтонское соглашение? Назовите нам один из этих документов, который Приштина соблюдает, хоть один, который они и американцы соблюдают», – сказал политик в обращении к жителям Сербии.

Лидер Сербии заверил, что Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии, задействовав все правовые средства. По мнению Вучича, Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин, что продиктовано Брюссельским соглашением от 2013 года. Он также призвал сербов и албанцев в Косове и Метохии сохранить мир.

Как писал сайт KP.RU, накануне полиция непризнанного Косова перекрыла въезд в автономную республику через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Ярине». Правоохранительные органы перекрыли движение для автомобилей и пешеходов через КПП.

Одним из первых на «Ярине» был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич. В ответ сербское население установило баррикады на трассе в нескольких населенных пунктах вблизи пункта. Затем граждане вышли на акции протеста. К барьерам приехали патрули Миссии Евросоюза в Косове (EULEX), а также сотрудников Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR).