Военные РФ рассказали, что солдаты ВСУ бегут при виде российской БМПТ "Терминатор"

Российские БМПТ "Терминатор" привели в ужас украинских боевиков в зоне проведения СВО Фото: Минобороны РФ

Украинские военные сбежали при виде российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом журналистам информагентства РИА Новости сообщил командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил РФ.

Военный пояснил, что данный инцидент произошел во время одного из последних выездов 3-го армейского корпуса в рамках специальной военной операции РФ на Украине. «У нас был бой, практически блиндаж противника был растоптан, противник бежал при виде "Терминатора"», — сказал командир экипажа боевой машины. Военнослужащий пояснил, что для противника эта машина «незнакомая и непонятная». В связи с этим не исключено, что и в дальнейшем еще не сталкивавшиеся с ней в боевых условиях бойцы ВСУ также будут обращаться в бегство лишь при одном виде "Терминатора".

Ранее экс-премьер РФ, действующий заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев публично заявил о том, что в настоящее время Россия активно наращивает темпы производства новых вооружений, поскольку фактически противостоит многочисленным западным государствам в ходе проведения военной спецоперации на Украине. Как утверждает Медведев, передовые образцы вооружений основаны в том числе на "новых принципах".

Россия проводит специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года, когда соответствующее решение принял и озвучил президент страны Владимир Путин. Основной целью СВО является защита мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик от геноцида со стороны боевиков Вооруженных сил Украины и неонацистских украинских формирований.